Туман, гололед и ветер: плохая погода стала причиной десятков аварий по всей стране

Массовая авария произошла сегодня, 17 января, в Адыгее на трассе "Дон". Столкнулись сразу 34 автомобиля, погибли два человека. Виной всему стали сильный туман и гололед. Погода сегодня стала причиной десятков аварий по всей стране.

Трасса Оренбург — Орск. Поземка, нулевая видимость, а позже метель и ледяной дождь, но еще страшнее сильный ветер — более двадцати метров в секунду. Он просто сдувал машины на обочины и провоцировал аварии. И хотя МЧС предупреждало об ухудшении погоды заранее, спасателям и коммунальным службам пришлось эвакуировать десятки автомобилей. Движение по этому участку запретили. Чуть позже закрыли и дорогу на границе с Казахстаном. Около восьмидесяти автомобилей оказались заблокированы на пункте пропуска.

Похожая ситуация произошла в Новосибирской области. Там тоже сильные метели, ветер и низкая видимость. Круглосуточно дежурит усиленная группировка МЧС — 100 человек и 15 единиц техники. Готовы 24 пункта обогрева и питания на 780 человек. Движение, правда, пока не закрыли, но ограничили сразу на шести участках. На некоторых из них еще до этого случилось несколько ДТП — есть погибший.

Около полудня на федеральной трассе Р-254 "Иртыш" в Коченевском районе Новосибирской области произошло три ДТП. В них участвовало девять автомобилей, в том числе рейсовый автобус, в котором находились 22 пассажира. Никто из них не пострадал. На данное ДТП реагировали силы пожарно-спасательной части №62, а также силы сибирского спасательного центра, которые производили деблокировку двух пострадавших в грузовом автомобиле", — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

На Алтае все службы тоже работают в режиме повышенной готовности. Из-за погодных условий и нескольких аварий закрыты свыше десяти трасс, в том числе и федеральных. Несколько сотен автомобилей не могут выехать из Павловска.

"Снежный буран продержится в регионе в этой части нашей страны до утра субботы, 18 января. После этого наступит кратковременное улучшение погоды и понижение температуры. При этом зона штормовой погоды пойдет дальше на восток и в субботу охватит собой практически всю Хакасию и юг Красноярского края", — сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Власти и спасатели рекомендуют вовсе воздержаться от поездок на машине. Министр транспорта Алтайского края решил еще раз напомнить об этом жителям. Обращение к водителям он записал, стоя на одной из трасс под сильным ветром. Слова на видео слышны плохо, зато посыл понятен.

На юге тоже увеличилось число автомобильных аварий, но не из-за снега — здесь сильный гололед и туман. В районе Адыгейска, например, столкнулись сразу около пятидесяти машин. Два человека погибли, 12 пострадали, в их числе два ребенка.

"Есть еще участники этого ДТП, которые доставлены в различные медицинские учреждения. Их осматривают врачи, потом будет сделано заключение, тогда мы посмотрим на количество пострадавших — эта цифра может измениться. По предварительным данным, основной причиной стали туман и гололед", — рассказал начальник ОИиОС МВД по Республике Адыгея Байзет Гомлешко.

Туман так же стал причиной задержек рейсов из Краснодара. Сейчас авиасообщение снова восстановлено и на дорогах ситуация тоже стабилизировалась, возвращения туманов обещают на выходных, причем, вместе с дождем. Жителям Сибири окончания метелей придется ждать еще несколько дней. По прогнозам синоптиков, циклон, принесший непогоду, уйдет в сторону только к 19-му января, но и после этого снегопады, пусть и не такие сильные, продолжатся.