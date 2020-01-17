Зеленский поручил оскандалившемуся премьеру подготовить отчет о работе правительства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Алексею Гончаруку до 4 февраля подготовить отчет о работе кабинета министров и представить его в Верховной Раде.

В ответ премьер-министр пообещал сделать это в озвученные президентом сроки, хотя обычно такой отчет должен быть готов к 14 февраля, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Зеленский не принял отставку Алексея Гончарука, решив дать ему и его правительству еще один шанс.

Скандал с отставкой разразился после того, как украинские СМИ опубликовали записи, на которых премьер совсем нелестно отзывается о президенте. В частности, Гончарук заявил, что у Зеленского в голове "туман и пустота".

Президент потребовал от полиции немедленно найти автора распространенной анонимной записи. Сам Гончарук назвал эти записи монтажом, однако передал Зеленскому заявление об отставке. Однако глава государства не принял отставку Гончарука, объяснив это тем, что сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране.