В Москве два человека погибли под колесами такси, третий попал в больницу

Таксист сбил трех человек на западе Москвы, двое погибли, один госпитализирован.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного столичного управления ГИБДД.

Сообщается, что трагедия произошла на 26-м километре Киевского шоссе, где водитель ВАЗ 2107 осуществлял буксировку автомобиля ВАЗ 2111. В какой-то момент водители и пассажир вышли из машин на проезжую часть и в этот момент в них врезался таксист, объезжающий рейсовый автобус. Два человека погибли на месте, третий участник аварии в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и следственно-оперативная группа, выясняя детали случившегося.