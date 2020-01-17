16-летняя девочка свела счеты с жизнью, не желая выходить замуж за 50-летнего

Следователи Екатеринбурга завели уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" по факту гибели 16-летней девочки. По предварительным данным, на страшный шаг подросток решилась из-за нежелания выходить замуж.

Как сообщает "Комсомольская правда", инцидент произошел 10 января. Тело девушки обнаружили на улице под окнами дома, в котором она проживала вместе со своей семьей.

По национальности девочка и ее родители езиды. Семья придерживалась традиционной для данного этноса религии. Подросток не была зарегистрирована в социальных сетях, при этом мама с папой не запрещали ей гулять и проводить время с друзьями. Положительно о семье отзываются учителя и сотрудники правоохранительных органов.

Один из педагогов рассказал, что за девочкой никогда не замечались склонности к суициду. Школьница училась хорошо, ей не запрещали ходить на светские мероприятия, например, такие как поход в музей или кино. После девятого класса она не стала продолжать обучение.

Педагог также сообщил, что родители собирались выдать дочку замуж. Согласно их религии, девушка может стать женой с 16 лет.

Данную информацию подтвердила и одна из подруг погибшей. По ее словам, незадолго до трагического инцидента девочка вместе с семьей ездила в Омск, где проживал ее потенциальный супруг, которого подобрали подростку мать с отцом.

В настоящее время выясняется, что стало причиной решения девушки свести счеты с жизнью. Не исключено, что подросток не хотела выходить замуж. По данным некоторых СМИ, будущему супругу было 50 лет. В следственном комитете пока никак не комментируют расследование.