Москва салютовала в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы

Около 3 тысяч фейерверков было запущено в небо над Москвой в честь 75-й годовщины освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля "КамАЗ" вечером 17 января запустили в небо 50 видов фейерверочных изделий.

Звуковое обеспечение салюта было обеспечено 24 залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Варшавско-Познанская наступательная операция началась утром 14 января 1945 года. Войска Белорусского фронта перешли в атаку и к 17 января освободили столицу Польши от нацистов.