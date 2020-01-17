Баскетболисты ЦСКА выиграли в Евролиге у испанской "Басконии"

В баскетбольной Евролиге проходят матч 20-го утра регулярного чемпионата. Действующие победители турнира из московского ЦСКА принимали на домашнем паркете испанскую "Басконию" из городка Витория. Матч получился довольно сложным и в концовке гости едва не отыгрались. Но армейцы победили – 94:90.

ЦСКА прекрасно провел три четверти, постепенно наращивая преимущество. После первой "красно-синие" вели 27:25, после второй – 52:46, а после третьей – 75:58. Казалось, что задела в "+17" очков должно хватить для общей победы. Его и хватило, но гости шикарно провели заключительный отрезок игры, победили в нем со счетом 32:19 и до последнего сохраняли интригу.

Лучшим в составе ЦСКА был Джеймс, который набрал 33 очка. Армейцы делят в таблице 3-5-е места, одержав 14 побед и проиграв 6 матчей. Впереди турецкий "Анадолу Эфес" (17 побед и 3 поражения) и мадридский "Реал" (15-5).