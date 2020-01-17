Биатлонный Кубок мира: Латыпов побежит эстафету вместо Малышко

В немецком Рупольдинге продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. В субботу, 18 января, в Германии пройдет мужская эстафетная гонка и руководство сборной России назвало состав нашей четвертки "стреляющих лыжников". На третьем этапе за национальную команду побежит Эдуард Латыпов.

Как уже сообщали Вести.Ru, перед новым годом из команды Кубка мира был выведен Дмитрий Малышко, который обычно неизменно попадал в эстафетную четверку. Теперь его место занял Латыпов. За сборную России также побегут Евгений Гараничев (первый этап), Матвей Елисеев (второй) и Александр Логинов (четвертый).