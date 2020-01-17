В Москве сотрудники ГИБДД приняли роды у женщины по дороге в больницу

В Москве сотрудники полиции приняли роды у женщины по дороге в больницу. Случай произошел в пятницу, 17 января, около 16 часов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД, в районе 26 километра Киевского шоссе взволнованный мужчина выбежал из автомобиля и обратился к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Он рассказал, что в такси находится супруга и она вот-вот родит. Мужчина был обеспокоен тем, что они не успевают доехать до медицинского учреждения в связи с плотным потоком транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД вызвались помочь женщине, пересадив ее вместе с супругом в патрульный автомобиль. Роды начались по пути в родильное отделение. Сотрудники ГАИ не растерялись и решили принять их немедля, чтобы женщина и ребенок не пострадали.

Сотрудники ДПС действовали слаженно, в результате чего на свет появился мальчик, которого завернули в форменную куртку. Вскоре к месту событий прибыла скорая помощь.

В декабре 2019 года таксист из Самары принял роды у пассажирки. Женщину везли в родильный дом, но по дороге у роженицы отошли воды — времени ждать не было. В итоге все обошлось благополучно.