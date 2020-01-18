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18 января 202000:10

Александра Горячкина: к 37-му ходу мне все в партии стало ясно

fide.com

Во Владивостоке продолжается матч за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Накануне российская претендентка Александра Горячкина выиграла у действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь и повела с общим счетом 4,5:3,5. Соперницам предстоит еще сыграть четыре партии.

"На тридцать седьмом ходу на "е6", тут уже стало ясно, что партия выигранная, — цитирует Горячкину РИА Новости. – Пешка была лишняя. И когда видишь к сороковому ходу такой эндшпиль, то всё нормально".

Как уже сообщали Вести.Ru, матч за женскую мировую корону проходит в Шанхае (первые 6 партий) и Владивостоке и состоит из 12 встреч в классические шахматы. В случае ничейного исхода соперницам предстоит разыграть так называемый тай-брейк в быстрые шахматы и в блиц. По его итогам и определится чемпионка.

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