Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой

Пресс-служба Зеленского сообщила, что в проекте стратегии национальной безопасности Украины предусмотрены меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел данный проект днем 17 января, напоминает РИА Новости. В документе приоритетными направлениями названы государственный суверенитет, восстановление целостности страны, человеческий капитал, евро- и евроатлантическая интеграция.

Предполагается, что в Донбассе должны быть восстановлены мир и государственный суверенитет.

Также предусмотрен ряд мер "Крым – это Украина". В проекте отмечается, что необходимо уменьшить вероятность эскалации конфликта с Россией и снизить напряженность в отношениях двух стран.

Зеленский дал всем участникам СНБО неделю на обсуждение проекта. Затем документ будет утвержден.