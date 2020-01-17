Президент Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения

Владимир Путин поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения.

Татьяна Юмашева — дочь первого президента России Бориса Ельцина, напоминает телеканал "Россия 24". Она была советником своего отца. Владимир Путин поздравил ее лично, заехав в гости.