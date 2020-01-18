Не пристегнулся. Американский боец ММА погиб в автомобильной аварии

Известный американский боец смешанных единоборств Энджел Корчадо на своей машине врезался в столб и погиб на месте из-за того, что не был пристегнут ремнем безопасности. Он провел на профессиональном уровне 10 поединков, а в последние два года работал тренером.

Ранним утром 11 января Корчадо на своей машине двигался по шоссе во Флориде и на большой скорости не справился с управлением, влетел в одну из опор освещения и скончался на месте от полученных в аварии травм, сообщает MyMMANews. Полиция сообщила после инцидента, что 33-летний спортсмен не был пристегнут.