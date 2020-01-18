"Елка желаний": 8-летняя Маша получила от Андрея Турчака особенный велосипед

Восьмилетняя жительница Псковской области получила подарок от секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака в рамках акции "Елка желаний". Девочке вручили велосипед, сделанный с специально для ребенка с ограниченными возможностями. Подарок от лица Андрея Турчака передал секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Андрей Турчак снял открытку в виде шара с желанием маленькой Марии Тимофеевой с дерева, установленного в Москве в рамках акции "Елка желаний", напоминает телеканал "Россия 24". Одно из таких деревьев разместили в центральном исполкоме "Единой России".

Всероссийская акция призвана исполнить заветные мечты детей с непростой судьбой, зачастую страдающих серьезными заболеваниями. По традиции участие в акции принимает Владимир Путин. Также примеру президента последовали губернаторы, министры и участники Госсовета.