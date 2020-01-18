Под Ростовом столкнулись две машины, пострадали четыре ребенка

В Ростовской области на 68 километре трассы станица Обливская — станица Каргинская столкнулись два автомобиля. Пострадали шесть человек, в том числе четыре ребенка.

Водитель ВАЗ-2107 совершал обгон, однако не выдержал боковой интервал и врезался в ВАЗ-2110, который съехал в кювет и перевернулся, передает РИА Новости. Водитель ВАЗ-2110 и все малолетние пассажиры – две девочки и два мальчика — пострадали.