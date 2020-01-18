В аэропорту Новосибирска пассажиров самолета эвакуировали из-за возгорания двигателя

Пассажиров самолета, который вылетал из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) пришлось эвакуировать с борта воздушного судна в связи с воспламенением топлива в одном из двигателей в процессе его запуска. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом СМИ сообщил в экстренных службах региона.

По предварительным данным, топливо загорелось при запуске двигателя самолета. Пассажиров эвакуировали. Экипаж применил систему пожаротушения, передает ТАСС. В момент ЧП на борту самолета находились более 180 пассажиров.

Для осуществления рейса авиакомпания предоставит резервный борт. Время вылета пока не уточняется. По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, вылет рейса во Вьетнам отложен почти на 12 часов. Предполагаемое время вылета – 12:00 по местному времени (8:00 по времени Москвы) в субботу, 18 января.