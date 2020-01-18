Лавров: результаты берлинской встречи будут зависеть от позиций сторон ливийского конфликта

Документы по Ливии, которые, как предполагается, будут подписаны по итогам берлинской конференции, почти согласованы и соответствуют решениям, принятым Советом безопасности ООН, сообщил глава российской дипломатии Сергей Лавров на встрече с журналистами в Москве. По его словам, главное, чтобы Совбез поддержал результаты встречи.

Сами результаты в первую очередь будут зависеть от позиции сторон ливийского конфликта, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на мнение Сергея Лаврова.