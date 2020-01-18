Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "ВВВ-"

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ-", прогноз стабильный. Эксперты агентства предупредили, что на суверенный кредитный рейтинг страны могут повлиять негативные факторы, такие как ужесточение санкций против энергетических компаний или крупных банков России, передает ТАСС.

Standard & Poor’s входит в "большую тройку" рейтинговых агентств наряду с Moody’s и Fitch Rating. Оно существует с 1860 года и оценивает более чем 100 стран. Компания также создала биржевые индексы S&P для международного и американского рынков ценных бумаг.

Кредитный рейтинг показывает степень надежности облигаций, выпускаемых компанией, корпорацией или страной.