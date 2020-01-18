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18 января 202003:30

Australian Open. Самсонова вышла в основную сетку "Шлема"

regnum.ru

В Мельбурне продолжаются матчи квалификационных состязаний Открытого чемпионата Австралии по теннису. Россиянка Людмила Самсонова первой из соотечественниц сыграла финальный матч и добилась права сыграть в основной сетке первого в сезоне турнира "Большого шлема".

Самсонова, "посеянная" в квалификации под 12-м номером, играла с китаянкой Сиюй Ван и победила со счетом 6:4, 2:6, 7:5. В финал вышла и известная канадская теннисистка Эжени Бушар, но она не смогла победить представительницу Италии Мартину Тревисан – 4:6, 3:6.

Еще три россиянки проведут свои финальные матчи квалификации в субботу, 18 января. "Посеянная" третьей Варвара Грачева сыграет с Йоханной Ларссон (Швеция). Анна Калинская ("посев" №5) встретится с Ван Синюй (Китай). Наталья Вихлянцева (№6) будет экзаменовать Кайю Юван (Словения).

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