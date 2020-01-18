"Шальке-04" победил "Боруссию" в матче немецкой бундеслиги

Стартовал 18-й тур чемпионат Германии по футболу в высшем дивизионе. "Шальке-04" на домашней арене принимал "Боруссию" из Менхенгладбаха. Первый тайм соперник провели без голов, а во втором хозяева забили два безответных мяча и выиграли со счетом 2:0. Отличились Сердар и Грегорич.

Оба клуба в этом сезоне ведут борьбу за место в четверке лучших, которое гарантирует участие в состязаниях континентальной Лиги чемпионов. Команда из Гельзенкирхена несколько отставала от "Боруссии", которая завершила декабрь на 2-м месте. Но теперь соперников разделяют всего 2 очка: Менхенгладбах с 35 баллами второй, а "Шальке" (33) – на 4-м месте.