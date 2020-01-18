Тренер баскетбольного ЦСКА Итудис: вели уверенно, но почему-то остановились

Греческий специалист Димитрис Итудис, возглавляющий баскетбольный ЦСКА, остался в целом доволен успехом своей команды в матче с испанской "Басконией" в рамках континентальной Евролиги (94:90). Однако тренер отметил, что концовку этого матча "красно-синие" смазали, едва не упустив победу.

"Прежде всего, поздравляю команду с победой, — цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Две виктории на неделе на этой стадии сезона очень важны. Как мы и ожидали, соперники сыграли традиционно мотивированно. При новом тренере команда показывает агрессивный баскетбол. При этом в первой четверти мы смогли отыграться и завершить ее при "+2".

По мнению Итудиса, до перерыва у ЦСКА было много возможностей в нападении: "Потому в паузе мы говорили о необходимости наладить защиту. И третью четверть мы провели на высоком уровне. Наша оборона напоминала встречу с "Реалом". Мы хорошо давили, цеплялись за мячи, подобрали правильные сочетания по опеке соперников. Таким образом, из практически равной игры мы ушли на "+19". После чего остановились, а ведь на это мы не имеем права".

"Под словом "остановились" я подразумеваю, что мы утратили собранность, агрессивность, выбирали плохие броски, стали полагаться на завоеванное преимущество. Соперник совершил рывок, и, хотя реальной угрозы проиграть не было, мне не понравилось то, что я увидел. В последней четверти мы пропустили 32 очка, проиграли 13 очков", — отметил специалист.

"Тем не менее, еще раз повторю поздравления с победой, мы укрепились в зоне плей-офф, находимся на месте, которое дает преимущество домашней площадки. При этом впереди долгая дорога, а команды находятся очень близко. Если посмотреть на первую, вторую, третью части таблицы, между ними две-три-четыре победы", — сказал Итудис.