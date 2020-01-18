В Дюссельдорфе успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Бомбу времен Второй мировой войны, обнаруженную при строительных работах в Дюссельдорфе в Германии, успешно обезвредили. Об этом сообщается в официальном Twitter города.

Ранее в пятницу, 17 января, из близлежащих районов были эвакуированы свыше 11 тысяч человек для проведения операции по обезвреживанию снаряда.

В конце Второй мировой войны на Германию было сброшено более 2 миллионов бомб различных калибров. Из них не разорвались более 20 процентов. Раз в несколько месяцев при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий рабочие обнаруживают снаряды. Как правило, такие находки не представляют угрозы для жизни людей – саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

Самая массовая эвакуация была проведена во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года, напоминает ТАСС. Тогда для проведения работ по обезвреживанию снаряда свои дома покинули 60 тысяч человек.