Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

Рэпер Эминем в композиции Unaccommodating из нового альбома Music to be murdered by пошутил про теракт в Манчестере и вызвал всплеск гнева в Интернете. "Я — вне шоу Арианы Гранде, я жду, когда придет Саддам Хусейн", — прочитал Эминем.

Теракт произошел на концерте Арианы Гранде в мае 2017 года на "Манчестер Арене", напоминает РИА Новости. Погибли 22 человека, еще 120 пострадали. Певица в течение года приходила в себя и не общалась с прессой.

Пользователи, комментируя шутку рэпера, признаются, что им противно от того, что он высмеял взрыв на концерте Арианы Гранде.

okay eminem is nasty as hell for having the nerve to make a joke about the bombing at ariana grandes’ concert in a song.. let alone drop the album the same day as mac millers album... I am disgusted. — 𝕒𝕞𝕒𝕟𝕕𝕒 (@omgmandii) January 17, 2020

Песня показывает, что Эминем лишен таланта, считает еще один пользователь. Люди отмечают, что разочарованы тем, что рэпер идет на такое для привлечения внимания. Такое поведение неприятно "до тошноты", пишут пользователи. Сам рэпер на критику не отвечает.