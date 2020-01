Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

Рэпер Эминем в композиции Unaccommodating из нового альбома Music to be murdered by пошутил про теракт в Манчестере и вызвал всплеск гнева в Интернете. "Я — вне шоу Арианы Гранде, я жду, когда придет Саддам Хусейн", — прочитал Эминем.

Теракт произошел на концерте Арианы Гранде в мае 2017 года на "Манчестер Арене", напоминает РИА Новости. Погибли 22 человека, еще 120 пострадали. Певица в течение года приходила в себя и не общалась с прессой.

Пользователи, комментируя шутку рэпера, признаются, что им противно от того, что он высмеял взрыв на концерте Арианы Гранде.

okay eminem is nasty as hell for having the nerve to make a joke about the bombing at ariana grandes’ concert in a song.. let alone drop the album the same day as mac millers album... I am disgusted.