В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за метели

В Алтайском крае не утихает метель. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Уже вторые сутки перекрыто больше 10 региональных дорог. Сильный порывистый ветер, его скорость местами достигает 30 метров в секунду.

На дорогах нулевая видимость. Из-за этого уже произошло крупное ДТП. Столкнулись сразу 15 машин. Два человека погибли, один пострадал. Въезды в Барнаул закрыты полностью, сообщает телеканал "Россия 24".

Многих буран застал в пути. Из снежной ловушки пришлось вызволять группу детей. Они ехали на соревнования из Новосибирска в Змеиногорск. Спасатели эвакуировали школьников из застрявшего в высоких сугробах автобуса.

Все экстренные службы работают в круглосуточном режиме.