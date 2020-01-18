Помощник министра обороны США назвал американские войска в Ираке "силами добра"

Соединенные Штаты не планируют выводить свой контингент из Ирака, заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман. По его словам, американские войска в Ираке это "силы добра", а их присутствие позволяет НАТО бороться с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

Между тем, по данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Как сообщают журналисты, сейчас ведутся консультации по деталям повестки встречи глав двух государств.

Ранее в Багдаде прошли массовые акции протеста против присутствия американского военного контингента в Ираке, напоминает телеканал "Россия 24". Участники демонстрации требовали вывода войск США и выступали против иностранного вмешательства в дела страны.