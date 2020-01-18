Французские демонстранты выгнали Макрона и его супругу из театра

Во Франции протестующие вынудили президента страны Эммануэля Макрона покинуть театр, куда он пришел со своей супругой.

Как сообщают французские СМИ, около 200 демонстрантов попытались прорваться в здание театра Буф-дю-Нор в Париже. Однако им помешала полиция. Президента решили эвакуировать, передает телеканал "Россия 24". Правоохранители создали коридор, чтобы глава республики и его жена смогли добраться до своего автомобиля.

Как сообщили в окружении политика, Макрон пообещал и дальше посещать театры с супругой, несмотря на действия демонстрантов.