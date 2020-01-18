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Теракты во Франции 1 час назад

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18 января 202006:50

Во Франции вынесли приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже

Во Франции вынесли приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже

Специальный трибунал во Франции вынес приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже в январе 2015 года.

Речь идет в том числе и о нападении на редакцию журнала Charlie Hebdo, напоминает телеканал "Россия 24".

При оглашении приговора присутствовали только пятеро обвиняемых. Суд приговорил их к заключению на срок от 25 лет и до пожизненного. Остальные 19, предположительно, ранее были уничтожены в Сирии и Ираке.

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