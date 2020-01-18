Во Франции вынесли приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже

Специальный трибунал во Франции вынес приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже в январе 2015 года.

Речь идет в том числе и о нападении на редакцию журнала Charlie Hebdo, напоминает телеканал "Россия 24".

При оглашении приговора присутствовали только пятеро обвиняемых. Суд приговорил их к заключению на срок от 25 лет и до пожизненного. Остальные 19, предположительно, ранее были уничтожены в Сирии и Ираке.