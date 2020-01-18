Малкин и Кросби организовали победный гол "Питтсбурга" в Детройте

Матчем в Детройте между местными "Рэд Уингз" и гостями из "Питтсбург Пингвинз" стартовал очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. Хозяева первыми забили гол, но в итоге уступили "пингвинам в дополнительное время – 1:2. В обоих голах гостей поучаствовал россиянин Евгений Малкин.

Зрители не увидели много результативных атак, а открыл счет форвард "красных крыльев" Задина на 23-й минуте. Прошло 20 минут до того момента, когда "Питтсбургу" удалось усилиями Раста сделать счет ничейным. Пас ему отдал Малкин. А на первых минутах овертайма Евгений вместе с Растом помогли капитану "пингвинов" Кросби забить победный гол.