"Тампа" учинила разгром "Виннипегу". Кучеров забивал, Василевский отражал

Игровой день в Национальной хоккейной лиге продолжился в канадском Виннипеге, где местные "Джетс" принимали соперников из "Тампа-Бэй Лайтнинг". Матч сразу не задался для "реактивщиков", которые пропустили три гола уже в первом периоде. А общий счет поединка – 7:1 в пользу "молний".

При этом два форварда гостей словно соревновались друг с другом в том, кто больше забьет сопернику. Россиянин Никита Кучеров в этом споре с одноклубником Энтони Чирелли оказался в проигравших – два гола против трех, — однако оба они вместе с командой выиграли.

Усилиями Кучерова, Чирелли и Верхага счет уже к 31-й минуте был 5:0 в пользу "Тампы". В середине матча игрок "Виннипега" Рословик забил гол престижа, но в концовке гости отличились еще дважды: Чирелли оформил хет-трик, а Киллорн с передачи россиянина Михаила Сергачева установил окончательный счет. Стоит также сказать, что в воротах "молний" отлично выполнил свою работу еще голкипер из России Андрей Василевский.