Australian Open. Калинская выиграла в финале квалификации

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, стартовал заключительный день квалификационных состязаний. В нем примут участи три россиянки и одна из них – Анна Калинская, — свой финальный матч провела и завоевала путевку в основную сетку.

Калинская была "посеяна" в квалификации под пятым номером и в игре против китаянки Ван Синюй считалась фаворитом. Однако теннисистка из Поднебесной заставила поклонников россиянки поволноваться. Наша спортсменка выиграла только в трех партиях – 4:6, 7:6, 6:2.

Две другие представительницы России проведут свои финальные матчи квалификации позднее в субботу, 18 января. "Посеянная" третьей Варвара Грачева сыграет с Йоханной Ларссон (Швеция). Наталья Вихлянцева (№6) будет встречаться с Кайю Юван (Словения).