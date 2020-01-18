Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Как уточняется, американский стратегический беспилотник взлетел с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.

10:41 мск.

Приступил к мониторингу линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/U2PnzPcrJu — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 января 2020 г.

17:30 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/wb90gF00mh — PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 января 2020 г.

Иностранные летательные аппараты регулярно проводят разведку рядом с границами России. Их часто замечают над Балтийским морем, в районе Краснодарского края и Крыма, около российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Министерство обороны РФ неоднократно обращалось к командованию США с призывом прекратить разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.

RQ-4 Global Hawk — американский стратегический разведывательный БПЛА, разработанный дочерним предприятием компании Northrop Grumman. Первый беспилотник этого типа приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года, напоминает РИА Новости.