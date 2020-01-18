В аэропортах Чикаго более 830 рейсов отменено из-за снежной бури

В пятницу, 17 января, в аэропортах Чикаго свыше 830 рейсов были отменены из-за снежной бури. Такая информация появилась на сайте департамента авиации Чикаго.

В чикагских международных аэропортах Midway и O'Hare задерживаются порядка 470 рейсов. Пассажирам рекомендовано проверять статус рейсов у авиакомпаний.

Сильный снег начался в Чикаго днем в пятницу, напоминает РИА Новости. По прогнозам синоптиков, за ночь может выпасть до 12,5 сантиметра снега. Национальная метеорологическая служба Чикаго предупреждает о порывах ветра до 13,5 метра в секунду.