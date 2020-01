Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 246.

Накануне оба бойца прошли церемонию взвешивания, на которой показали одинаковый вес – 77,1 кг. Поединок состоится в воскресенье, 19 января, и пройдет на "Ти-Мобайл-арене" в Лас-Вегасе.

