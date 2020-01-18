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18 января 202008:35

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Конор Макгрегор и Дональд Серроне
twitter.com/ufc

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели финальную дуэль взглядов перед боем на турнире UFC 246.

Накануне оба бойца прошли церемонию взвешивания, на которой показали одинаковый вес – 77,1 кг. Поединок состоится в воскресенье, 19 января, и пройдет на "Ти-Мобайл-арене" в Лас-Вегасе.

Напомним, для ирландца предстоящий бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. На счету Конора 21 победа и четыре поражения, а у Серроне 36 побед, 13 поражений и одна ничья в ММА.

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