Скончалась профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

В Москве на 82-м году жизни скончалась доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заслуженный преподаватель Московского университета, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания Ольга Попова. По сообщению на сайте истфака МГУ, это произошло 16 января.

По сообщению деканата исторического факультета и кафедры всеобщей истории искусств, Ольга Сигизмундовна Попова была не только выдающимся специалистом по византийскому искусству, ученым с мировым именем и главой российской научной школы, но и прежде всего замечательным человеком. Преподавание было главным делом ее жизни, а лекции в Московском университете, которые она читала более 50 лет, открыли для многих поколений студентов красоту христианского образа и стали незабываемым опытом личного духовного переживания.

Ольга Попова была автором более чем сотни научных трудов и десяти монографий, а ее научная деятельность была широко известна не только в России, но и за рубежом.

Отпевание Ольги Поповой состоится в воскресенье, 19 января, в 13:00 в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Затем в 16:00 на Химкинском кладбище пройдут ее похороны.