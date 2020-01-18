Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

Уже вторая лавина за сутки сошла на одну из трасс Красноярского края, сообщает телеканал "Россия 24". Снежный завал ограничил движение на южной автодороге региона Курагино – Черемшанка в 230 километрах от Красноярска.

Для расчистки снежной массы на место выехала тяжелая техника. Накануне дорожные рабочие уже были в этом районе – ликвидировали последствия схода лавины на этом же участке. Объем снежной массы тогда составил около 50 кубических метров.

Местные водители в курсе, что лавины на этом участке дороги сходят довольно часто. Спасатели предупреждают, что сейчас, находясь за рулем, следует быть внимательными особенно там, где дорога примыкает к склону горы.

Ранее на Алтае было объявлено штормовое предупреждение из-за метелей, сильного ветра и снежных заносов. Одновременно перекрывались для движения до 10 трасс.