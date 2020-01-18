Ушла из жизни мать певицы Селин Дион

После продолжительной болезни в Канаде умерла мать известной певицы Селин Дион. Терезе Дион было 92 года, пишет ТАСС. Она ушла из жизни в своем доме в окружении семьи.

Канадцы больше знают Терезу как Маму Дион, так как она заслужила благодарность общества своей благотворительностью. Тереза Дион основала фонд для помощи неблагополучным детям и вела на одном из каналов кулинарное шоу.

У Терезы Дион — 14 детей. Последний ее ребенок - Селин — добилась всемирной славы. Селин Дион не стала отменять пятничный концерт в Майами.

"Мама, мы тебе очень сильно любим. Мы посвятим сегодняшнее шоу тебе, и я буду петь для тебя со всей душой. Люблю, Селин...", — написала она в Twitter.

Свои соболезнования семье Дион направили премьер-министр Канады Джастин Трюдо, другие канадские политики и звезды шоу-бизнеса.