В ПФР рассказали, какой станет пенсия

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей (это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году), рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. В интервью "РГ-Неделя" он пояснил, что в соответствие с прогнозами Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если же уровень инфляции окажется ниже, чем прогнозируют эксперты, то рост пенсий "будет еще выше", пояснил Дроздов.

В этом году пенсии россиянам были проиндексированы на 6,6 процента и выросли в среднем на 1 тысячу рублей.