Пушков сообщил Помпео, на что могут рассчитывать американцы

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере" реакцию госсекретаря США Майкла Помпео на смену правительства России. Накануне сообщалось, что Помпео в интервью радиоведущему Тони Кацу высказался по поводу перемен в российской власти.

По словам главы Госдепа, Соединенным Штатам необходимо оценить, как будут развиваться события, однако с американской стороны действия в отношении России вряд ли изменятся. По словам Пушкова, "не изменится в угодном США направлении" и внешняя политика России при новом правительстве.

"В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет", — добавил российский сенатор.

После оглашения Послания президента Федеральному Собранию в среду, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что кабинет министров уходит в отставку. 16 января Госдума одобрила кандидатуру бывшего главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства. В этот же день вечером Владимир Путин подписал указ о назначении нового премьера.

Прежний глава правительства Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России. Новым главой Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров.