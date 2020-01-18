"Дядя Ваня" и акварели Андрияки: русская культура тронула сердце французской публики

В Париже – такая забастовка профсоюзов, что она привела к закрытию Лувра и эвакуации президента Макрона из театра. Но работники другого театра — "Одеон" — пусть и несколько необычно, но все-таки обеспечили начало гастролей московского "Театра наций". И не зря. Премьера "Дяди Вани" прошла под овации полного зала, где была и такая французская звезда, как Фанни Ардан.

Он был тут не раз в качестве зрителя, но на сцене знаменитого парижского "Одеона" Евгений Миронов или Дядя Ваня, как его теперь запомнят в Париже, — впервые.

"Мне все говорили, что надо сыграть эту роль. У меня еще тот возраст, когда мне подходит эта роль", — сказал Евгений Миронов, народный артист России, худрук Государственного Театра наций.

И если в повести Чехова Дядя Ваня сам уничтожает свою жизнь, то французскую премьеру спектакля чуть не погубили местные профсоюзы.

Постановщики сцены, протестуя против пенсионной реформы, не вышли на работу аккурат в день премьеры. Но отменить спектакль артисты не могли – "Дядя Ваня" — это не просто европейские гастроли Театра наций, это старт большого культурного марафона, возрожденных "Русских сезонов", основанных еще Дягилевым, да и зрители раскупили билеты на все 10 спектаклей русского театра. И не подвели в день премьеры. Несмотря на 9-балльные пробки и неработающее метро (в Париже бастуют еще и транспортники), "Одеон" в этот вечер был полон.

В холле и молодые театралы, и французская богема. Какой получилась пьеса самого европейского из всех русских писателей у французского режиссера и российской труппы, интересно всем.

Пока в антракте французская публика обсуждала пьесу, в "Одеоне" исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский передал французскому коллеге символическую жар-птицу — символ "Русских сезонов". В ближайший год франкоговорящие страны Европы ждет настоящая экспансия русской культуры — сотни мероприятий от лучших театров и музеев России пройдут в 90 городах Франции, Бельгии и в Люксембурге.

Французы уже смотрят выставку от мастера русской акварели Сергея Андрияки. 46 работ автора выставили в Русском духовно-просветительском центре Парижа.

Премьера "Дяди Вани" тем временем закончилась 10-минутными овациями, труппу Театра наций зрители 4 раз вызывали на поклон. Французская публика щедра на эмоции к тем, кто действительно задел ее сердце.