Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 января 202011:15

Донской пробился в основную сетку Australian Open, несмотря на поражение в финале квалификации

Евгений Донской

Евгений Донской
EPA

Российский теннисист, 106-я ракетка мира Евгений Донской в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 30 минут проиграл представителю Египта Мохамеду Сафвату – 5:7, 4:6.

Донской десять раз подал навылет и не допустил двойных ошибок, а у Сафвата, занимающего 172-е место в рейтинге ATP, пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Несмотря на поражение, 29-летний уроженец Москвы стал так называемым "лаки-лузером" и пробился в основную сетку турнира, где в первом круге сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Таким образом, Донской – четвертый россиянин, который примет участие в основной сетке мужского турнира Открытого чемпионата Австралии, также участие в соревновании примут Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Сейчас

07:02

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

01:19

В аэропорту Новосибирска пассажиров самолета эвакуировали из-за возгорания двигателя

20:02

Генерал Половников отправлен в СИЗО

19:34

Госдеп прокомментировал перемены в российской власти

19:23

Смертельное ДТП на трассе "Дон": столкнулись 34 машины

19:05

США ввели санкции за "резню 148 беспомощных иранцев"

17:21

Главой ФНС назначен Даниил Егоров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

СК озвучил причину пожара в двигателе самолета компании S7 в Новосибирске

31 минута назад
Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

Вторая за сутки лавина сошла на трассу в Красноярском крае

59 минут назад
Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведывательный полет у границ Крыма

3 часа назад
В ПФР рассказали, какой станет пенсия

В ПФР рассказали, какой станет пенсия

11 минут назад

Трансляции

Завтра, 19 января

16:00

Международная конференция по Ливии

24 января

19:00

Вручение кинопремии "Золотой Орел"
Все трансляции
На Австралию обрушился "ливень столетия"

На Австралию обрушился "ливень столетия"

3 часа назад
Скончалась профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

Скончалась профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

1 час назад
Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

9 часов назад
Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой

Киев хочет снизить напряженность в отношениях с Москвой

12 часов назад
Ушла из жизни мать певицы Селин Дион

Ушла из жизни мать певицы Селин Дион

40 минут назад
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах в отношении США

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах в отношении США

5 часов назад
Девять шурупов: Диме Билану снова прооперировали ногу

Девять шурупов: Диме Билану снова прооперировали ногу

16 часов назад
Не пристегнулся. Американский боец ММА погиб в автомобильной аварии

Не пристегнулся. Американский боец ММА погиб в автомобильной аварии

9 часов назад
Стрельба в штате Юта: четыре человека погибли, один ранен

Стрельба в штате Юта: четыре человека погибли, один ранен

2 часа назад
Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

Рак молочной железы: от каленого железа до мастэктомии

16 часов назад
Мединский: "Холоп" — один из примеров успеха российского кино

Мединский: "Холоп" — один из примеров успеха российского кино

19 часов назад
Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

Петр Налич споет в опере в "Зарядье"

21 час назад
РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

РМЖ: мифы, в которые нужно перестать верить

17.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

16.01.2020 16:46
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

16.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

НАСА предлагает строить на Марсе и Луне дома из грибов

1 час назад
Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед боем на UFC 246. Видео

2 часа назад
В США учителя школы подали в суд на Delta Air Lines из-за ЧП со сбросом топлива

В США учителя школы подали в суд на Delta Air Lines из-за ЧП со сбросом топлива

3 часа назад
Палеоклиматологи: метеоритный удар был единственной причиной вымирания динозавров

Палеоклиматологи: метеоритный удар был единственной причиной вымирания динозавров

3 часа назад
Из-за сильного тумана в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного тумана в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

4 часа назад
Во Франции вынесли приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже

Во Франции вынесли приговор джихадистам, ответственным за теракты в Париже

4 часа назад
Помощник министра обороны США назвал американские войска в Ираке "силами добра"

Помощник министра обороны США назвал американские войска в Ираке "силами добра"

5 часов назад
Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

Рэпер Эминем пошутил про теракт на "Манчестер Арене" и вызвал гнев пользователей Сети

6 часов назад
Ливия боится понести убытки в случае закрытия нефтяных терминалов

Ливия боится понести убытки в случае закрытия нефтяных терминалов

6 часов назад
В Дюссельдорфе успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В Дюссельдорфе успешно обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

7 часов назад
МИД Польши - о публикации документов об освобождении Варшавы: это попытка переписать историю

МИД Польши - о публикации документов об освобождении Варшавы: это попытка переписать историю

7 часов назад
Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "ВВВ-"

Standard & Poor’s подтвердило кредитный рейтинг РФ на уровне "ВВВ-"

8 часов назад
Лавров: результаты берлинской встречи будут зависеть от позиций сторон ливийского конфликта

Лавров: результаты берлинской встречи будут зависеть от позиций сторон ливийского конфликта

8 часов назад
От Ирана и США ждут честного разговора

От Ирана и США ждут честного разговора

9 часов назад
Незаконно построенный в Москве элитный комплекс Loft River будет снесен весной

Незаконно построенный в Москве элитный комплекс Loft River будет снесен весной

9 часов назад
10-летняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

10-летняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

10 часов назад
"Елка желаний": 8-летняя Маша получила от Андрея Турчака особенный велосипед

"Елка желаний": 8-летняя Маша получила от Андрея Турчака особенный велосипед

10 часов назад
Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу

Сверхбыстрый графеновый аккумулятор скоро поступит в продажу

17 часов назад
Представлен рабочий прототип контактной линзы с дополненной реальностью

Представлен рабочий прототип контактной линзы с дополненной реальностью

19 часов назад
Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

Миасс: промышленный город у подножия Ильменских гор

21 час назад
"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

"Холодное сердце" портит жизнь целой деревне

17.01.2020 09:23
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

15.01.2020 10:51

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку