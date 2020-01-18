Донской пробился в основную сетку Australian Open, несмотря на поражение в финале квалификации

Российский теннисист, 106-я ракетка мира Евгений Донской в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах за один час 30 минут проиграл представителю Египта Мохамеду Сафвату – 5:7, 4:6.

Донской десять раз подал навылет и не допустил двойных ошибок, а у Сафвата, занимающего 172-е место в рейтинге ATP, пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Несмотря на поражение, 29-летний уроженец Москвы стал так называемым "лаки-лузером" и пробился в основную сетку турнира, где в первом круге сыграет с испанцем Фернандо Вердаско.

Таким образом, Донской – четвертый россиянин, который примет участие в основной сетке мужского турнира Открытого чемпионата Австралии, также участие в соревновании примут Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.