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18 января 202011:59

Гончарук прокомментировал отказ Зеленского отправить его в отставку

24top.kz

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, ранее подавший в отставку после скандала с опубликованной аудиозаписью, прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского освободить его от занимаемой должности. На своей странице в "Фейсбуке" Гончарук написал, что готов выполнять поставленные президентом задачи. Премьер также отметил, что украинскому правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Накануне вокруг Гончарука разгорелся скандал из-за выложенной в Сеть записи разговора премьер-министра с членами правительства и некоторыми министрами. На ней человек с голосом, похожим на голос Гончарука, заявляет, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и "туман в голове".

Отставку Гончарука украинский президент принять отказался, дав ему еще один шанс.

Автор ролика пока неизвестен, однако Зеленский поручил силовикам в течение двух недель выяснить, кем была сделана и выложена в интернет запись.

 

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