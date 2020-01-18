У запрещенного "Боинга" выявлены новые проблемы

Компания Boeing решила полностью переписать программное обеспечение для самолетов 737 MAX. К такому шагу инженеров корпорации подтолкнули новые проблемы, с которыми они столкнулись при исправлении недостатков, приведших к падению двух авиалайнеров.

Как сообщили в Boeing, на прошлых выходных два бортовых компьютера модели 737 MAX не могли связаться друг с другом. По расчетам инженеров, в одном полете обсчитывать параметры полета должен был один компьютер, в следующем полете отдавая эту работу другому компьютеру. Как выяснилось в ходе тестов, компьютеры никак не взаимодействовали друг с другом.

"Мы проводим необходимые обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации", — сообщили CNBC в пресс-службе Boeing. Акции компании немедленно упали на 1,9 процента до 325,72 доллара за акцию, пишет РИА Новости.

Ранее в компании планировали изменить только систему, которая контролирует маневрирование самолета.

Из-за неправильной работы программы упали два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. Полеты Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру с марта 2019 года.