Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву. "В США просто записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему и на практике относятся", — процитировал Венедиктов Лаврова и привел в противовес выдержку из Конституции США о ее верховенстве в американской правовой системе.

По словам Захаровой, цитируя американскую Конституцию, Венедиктов забыл, что в США действует прецедентное право, и что именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Лавров.

В частности, отмечает Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке", в Рестейтменте права международных отношений США (1987) указано, что нормы международного права и положения международных договоров США "не приобретают силу закона США, если они не соответствуют Конституции" Соединенных Штатов. В соответствии с этим же документом, если норма международного права или положения международного договора прекращают свое действие в качестве внутреннего права, это освобождает США от международных обязательств или последствий их нарушения.

Сославшись на несколько прошлых решений высших судебных инстанций США, Захарова отметила, что сейчас дела обстоят еще хуже. В частности, в последнее время США регулярно нарушают соглашение своего правительства с ООН, не выдавая визы представителям делегаций иностранных государств, прибывающим по линии Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк.

Также, по ее словам, можно вспомнить односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, инициированные Вашингтоном акты агрессии против Югославии, Ирака и других стран.

По словам официального представителя МИД, именно об этом и говорил Сергей Лавров, а про Конституцию США он не говорил ничего. При этом, отметила Захарова, Алексей Венедиктов прав в одном: Конституция США и американская реальность часто не совпадают.