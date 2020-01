Рублев разгромил Харриса в Аделаиде и выиграл второй титул в сезоне

Российский теннисист, 18-я ракетка мира Андрей Рублев в финале турнира в австралийской Аделаиде в двух сетах за 57 минут разгромил представителя Южной Африки Ллойда Джордж Харриса – 6:3, 6:0.

Рублев четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти, а у Харриса, занимающего 91-е место в рейтинге ATP, восемь эйсов и одна двойная ошибка.

How it happened from court side...@AndreyRublev97 | #AdelaideTennis pic.twitter.com/h8VySf8AFD