Лыжница Непряева завоевала серебро на этапе Кубка мира в Чехии

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в гонке свободным стилем на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-место. Непряева преодолела дистанцию за 24 минуты 24,3 секунды.

Первенствовала норвежская спортсменка Тереза Йохауг (23:51,6), ее соотечественница Хейди Венг замкнула тройку лидеров (+40,3).

Другая россиянка Христина Мацокина заняла 25-е место, Екатерина Смирнова – 29-е, Нина Дуботолкина – 38-е, Анна Жеребятьева – 45-е, а Лидия Дуркина – 50-е.