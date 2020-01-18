Двое погибших: массовое ДТП на Алтае сняли на видео

Десятки автомобилей стали участниками серии массовых аварий в Алтайском крае в минувшую пятницу, 17 января.

На записях видно, что столкновения произошли в условиях сильной непогоды – на территории региона бушевала метель.

Не все водители сумели приспособиться к сложным погодным условиям. В итоге многие автомобилисты ехали слишком быстро для того, чтобы вовремя заметить машины, стоявшие на дороге после ДТП.

Как сообщают местные СМИ, столкновения унесли две жизни, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Отметим, что власти были вынуждены закрыть несколько участков трасс и обратиться к водителям с просьбой не пользоваться автомобилем за пределами населенных пунктов без острой необходимости.