После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, принял решение об увольнении по собственному желанию. Ранее сообщалось, что в школе на юго-западе Москвы учитель физики был избит своим учеником-восьмиклассником после сделанного замечания и просьбы прекратить слушать музыку на уроке.

Затем ученик начал крушить мебель в классе, разбил стекло шкафа и порезался сам. Разбушевавшегося подростка потом долго не могли усмирить. Успокоить непослушного второгодника удалось только срочно вызванной в школу бабушке.

61-летний педагог была доставлена в больницу, а директор школы написал заявление на увольнение, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент образования.

Родители учеников и учителя к выходкам второгодника уже привыкли, поскольку он состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ученик не отличается хорошей успеваемостью, часто прогуливает уроки, воспитанием подростка занимается бабушка.