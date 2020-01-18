Журбин сообщил о смерти Димитрина

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался драматург Юрий Димитрин, известный как автор либретто к первой советской рок-опере, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" его друг композитор Александр Журбин. С композитором Димитрин сотрудничал, работая над "Орфеем и Эвридикой".

Юрий Димитрин (Михельсон) родился в Ленинграде 20 марта 1934 года. Известен как автор более 70 либретто. Благодаря ему впервые в русском переводе прозвучали оперы "Любовный напиток" Доницетти, "Кармен" Бизе, "Дидона и Эней" Перселла, "Паяцы" Леонкавалло, "Синьор Брускино" Россини и другие. Одна из последних театральных работ Димитрина — либретто оперы-мистерии "Братья Карамазовы" по роману Достоевского, поставленная Валерием Гергиевым на сцене Мариинского театра в 2008 году. Авторству Димитрина принадлежит и учебник по теории и практике либретто, ряд книг и статей по проблемам музыкальной драматургии.

О дате и месте похорон Димитрина будет сообщено дополнительно.