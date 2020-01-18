Экс-форвард "Реала" Негредо забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Бывший нападающий сборной Испании, форвард клуба "Аль-Наср" из ОАЭ Альваро Негредо в матче Кубка Арабского залива против "Аль-Ахли" (2:1) открыл счет в игре уже на шестой секунде встречи.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Alvaro Negredo, Al Nasr'ın Birleşik Arap Emirlikleri Kupası'nda Al Ahli ile oynadığı mücadelede, maçın başlamasından tam 6 saniye sonra ağları havalandırdı.



İşte spikerin gole tepkisi...pic.twitter.com/axhE8Y0aWd — HABER1903 (@haber1903com) January 18, 2020

Напомним, 34-летний Негредо ранее выступал за испанские "Реал", "Севилью" и "Валенсию", а также за английские "Манчестер Сити" и "Мидлсбро". Также на его счету 21 игра и десять голов за сборную Испании.