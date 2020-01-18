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18 января 202014:13

Мужчина заставил мать снять деньги со счета, а потом расстрелял ее в отделении банка. Видео

Youtube/Las Vegas Metropolitan Police

Полиция раскрыла подробности двойной перестрелки c участием преступника и стража порядка, произошедшей в Лас-Вегасе в минувшую среду.

 

Все началось с того, что ранним утром 15 января 32-летний мужчина по имени Уильям Джексон пришел домой к своей 63-летней матери. Великовозрастный сын предложил родительнице "решить накопившиеся проблемы", но женщина не была настроена на продолжительную беседу, попросив его поторопиться, так как ей нужно было спешить на работу.

Это заявление вывело мужчину из равновесия. Он достал пистолет, приставил его к голове матери, после чего поведал ей об ошибках в своем воспитании и посетовал на то, что женщина не помогла ему оплатить обучение в колледже, обвинив ее в том, что из-за нее вся его жизнь пошла наперекосяк.

Сын сообщил, что планирует забрать все деньги матери. Для этого он заставил ее проверить наличие средств на банковском счету через онлайн-сервис, а затем, под прицелом пистолета, повел женщину в ближайшее отделение.

 

Дама сняла наличные и успела шепнуть банковскому служащему слово "полиция", после чего отдала Джексону деньги и попыталась остаться в банке, так как полагала, что сын убьет после того, как они выйдут на улицу.

Злоумышленник, заметивший, что его жертва вышла из-под контроля, открыл огонь на поражение, трижды ранив пострадавшую. Впоследствии она была госпитализирована и выжила.

Стрелок пустился наутек, однако последовавшие за ним очевидцы сумели связаться с диспетчером службы 911, описать внешность подозреваемого и указать направление его движения.

Преступника перехватил офицер Симмонс, открывший огонь прямо через лобовое стекло патрульной машины. Правоохранитель обменялся выстрелами с Уильямом Джексоном, после чего последний спрятался в автомобиле на парковке и через несколько часов переговоров сдался прибывшим сотрудникам полицейского спецназа.

В результате произошедшего никто, кроме пожилой женщины, не пострадал.

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