Польша обвинила СССР в уничтожении того, "что не удалось украсть или сжечь Германии"

МИД Польши рассказал о том, как пострадала польская культура в результате деятельности СССР. На странице ведомства в "Твиттере" заявлено, что филиалы НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России, и что Красная Армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь немцам.

Среди объектов культурного наследия Польши, "реквизированных, уничтоженных либо конфискованных Красной армией и НКВД", упоминаются картины "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца, "Портрет Иоганна Шварцвальдта" Ганса Гольбейна Младшего и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

Также МИД Польши заявил, что "внедрение коммунизма привело Польшу к экономическому банкротству". "Неблагоприятные деловые контракты, эксплуатация сырья, отказ присоединиться к плану Маршалла — вот некоторые из последствий "братской помощи" СССР после 1945 года", — заявляет ведомство.

Заявления МИД — часть дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года, передает ТАСС. Официально Польша никак не отмечала эту дату, заявив, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее.



По словам посла России в Польше Сергея Андреева, попытки польских властей принизить роль Красной армии в освобождении страны от фашизма делаются в угоду нынешней политической конъюнктуре. В рамках так называемой исторической политики факты истории "трактуются и подбираются так, чтобы доказывать определенные постулаты, которые зачастую не имеют связи с историей", отметил дипломат. Польские власти пытаются подогнать исторические факты под текущие политические цели, подчеркнул посол.